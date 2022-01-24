Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Румынии 

19:05 09 Сентябрь Киев, Украина

Глава МИД Украины посетил Румынию с рабочим визитом, где обсудил вопросы укрепления украинско-румынских отношений.
 
Об этом сообщает пресс-служба МИД в среду, 9 сентября.

На встрече обсудили вопросы:
  • развития экономического сотрудничества;
  • повышения объемов торговли;
  • повышения инвестиций.
"Министры решили как можно быстрее возобновить заседания Совместной межправительственной украинско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству. Министры уделили значительное время обсуждению амбициозных планов сотрудничества в энергетике", - сообщается в пресс-службе.
Главными вопросами Кулеба назвал:
  • экспорт электроэнергии;
  • добычу и транспортировку природного газа;
  • выработку и транспортировку водорода, в частности в рамках Европейского зеленого соглашения.
С целью ускорения обработки проектов стороны договорились создать отдельную украинско-румынскую рабочую группу по энергетике
"Группа могла бы собраться уже в ближайшее время, не дожидаясь заседания совместной межправительственной комиссии. Стороны начнут разговаривать, искать точки соприкосновения. Энергетика несет огромный потенциал взаимной выгоды для Украины, Румынии и региона в целом", - отметил Кулеба.
Крымская платформа
Глава МИД Украины также проинформировал румынскую сторону о создании "Крымской платформы" для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма. Он пригласил Румынию присоединиться к ее созданию.
фото: премьер-министр Румынии Людовик Орбан
Встреча с премьером
На встрече с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном глава МИД Украины обсудил:
  • развитие экономических связей двух стран;
  • увеличение объемов торговли и инвестиций;
  • трансграничное сотрудничество, в частности, скорейшее начало пропуска с румынской стороны пассажирского автотранспорта через паромную переправу "Орловка-Исакча".
Румынский ответ
Румынская сторона подтвердила дальнейшую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, дальнейшую политику непризнания незаконной оккупации Крыма, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.