Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Румынии 

19:05 09 Сентябрь Киев, Украина

Глава МИД Украины посетил Румынию с рабочим визитом, где обсудил вопросы укрепления украинско-румынских отношений.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в среду, 9 сентября.



На встрече обсудили вопросы:

развития экономического сотрудничества;

повышения объемов торговли;

повышения инвестиций.

"Министры решили как можно быстрее возобновить заседания Совместной межправительственной украинско-румынской комиссии по экономическому сотрудничеству. Министры уделили значительное время обсуждению амбициозных планов сотрудничества в энергетике", - сообщается в пресс-службе.

Главными вопросами Кулеба назвал:

экспорт электроэнергии;

добычу и транспортировку природного газа;

выработку и транспортировку водорода, в частности в рамках Европейского зеленого соглашения.

С целью ускорения обработки проектов стороны договорились создать отдельную украинско-румынскую рабочую группу по энергетике

"Группа могла бы собраться уже в ближайшее время, не дожидаясь заседания совместной межправительственной комиссии. Стороны начнут разговаривать, искать точки соприкосновения. Энергетика несет огромный потенциал взаимной выгоды для Украины, Румынии и региона в целом", - отметил Кулеба.

Крымская платформа

Глава МИД Украины также проинформировал румынскую сторону о создании "Крымской платформы" для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма. Он пригласил Румынию присоединиться к ее созданию.

Встреча с премьером

На встрече с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном глава МИД Украины обсудил:

развитие экономических связей двух стран;

увеличение объемов торговли и инвестиций;

трансграничное сотрудничество, в частности, скорейшее начало пропуска с румынской стороны пассажирского автотранспорта через паромную переправу "Орловка-Исакча".

Румынский ответ

Румынская сторона подтвердила дальнейшую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, дальнейшую политику непризнания незаконной оккупации Крыма, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.