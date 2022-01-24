Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Румынии 

Глава МИД Украины посетил Румынию с рабочим визитом, где обсудил вопросы укрепления украинско-румынских отношений.
Об этом сообщает пресс-служба МИД в среду, 9 сентября.
На встрече обсудили вопросы:
- развития экономического сотрудничества;
- повышения объемов торговли;
- повышения инвестиций.
Главными вопросами Кулеба назвал:
- экспорт электроэнергии;
- добычу и транспортировку природного газа;
- выработку и транспортировку водорода, в частности в рамках Европейского зеленого соглашения.
С целью ускорения обработки проектов стороны договорились создать отдельную украинско-румынскую рабочую группу по энергетике
Крымская платформа
Глава МИД Украины также проинформировал румынскую сторону о создании "Крымской платформы" для консолидации международных усилий по деоккупации Крыма. Он пригласил Румынию присоединиться к ее созданию.
Встреча с премьером
На встрече с премьер-министром Румынии Людовиком Орбаном глава МИД Украины обсудил:
- развитие экономических связей двух стран;
- увеличение объемов торговли и инвестиций;
- трансграничное сотрудничество, в частности, скорейшее начало пропуска с румынской стороны пассажирского автотранспорта через паромную переправу "Орловка-Исакча".
Румынский ответ
Румынская сторона подтвердила дальнейшую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, продолжение санкционного режима в отношении Российской Федерации, дальнейшую политику непризнания незаконной оккупации Крыма, а также полную поддержку евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины.
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