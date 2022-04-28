Во время видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике, за неявку на заседание.
Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике за "безалаберность".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, не собравшийся на заседание, несмотря на поручение спикера парламента.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, не собравшийся на заседание, несмотря на поручение спикера парламента.
Об этом он заявил во время своего видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР.
По его словам, в повестке дня комитета стояли именно вопросы о помощи рабочей группе по КСУ для выхода из той кризисной ситуации, которая возникла после беспрецедентного решения Конституционного Суда.
Он отметил, что дважды комитету было поручено собраться и предоставить письменные предложения рабочей группе по этим вопросам, но этого не произошло.
Он отметил, что дважды комитету было поручено собраться и предоставить письменные предложения рабочей группе по этим вопросам, но этого не произошло.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии