Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике

12:59 30 ноября Киев, Украина

Во время видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике, за неявку на заседание.
 
Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике за "безалаберность".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, не собравшийся на заседание, несмотря на поручение спикера парламента.
 
Об этом он заявил во время своего видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР.
"У меня дважды было поручение к Комитету по правовой политике о проведении заседания комитета. К сожалению, оно не состоялось. Я понимаю, что кто-то - болеет, кто-то - не болеет. Но если мы за две недели не можем провести заседание и рассмотреть только 4 вопроса, то возникает логичный вопрос у меня - а что мы делаем? Я думаю, что сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность, и я думаю, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность", - сказал Разумков.
По его словам, в повестке дня комитета стояли именно вопросы о помощи рабочей группе по КСУ для выхода из той кризисной ситуации, которая возникла после беспрецедентного решения Конституционного Суда.

Он отметил, что дважды комитету было поручено собраться и предоставить письменные предложения рабочей группе по этим вопросам, но этого не произошло.
"Я думаю, что мы получаем достаточно большую заработную плату, особенно в тех условиях, в которых работает сегодня парламент, чтобы нам хватало времени и таланта заниматься непосредственно своей работой. Если нет, то об этом стоит честно говорить и признавать ошибки. Если мы не можем за две недели провести соответствующее заседание комитета, то у меня вопрос и к руководству комитета, и к аппарату. Я прошу разобраться относительно деятельности секретариата. Почему народные депутаты не были уведомлены своевременно? Почему не была обеспечена организация, и почему дважды не выполнено поручение главы? С соответствующим принятием решений в отношении коллег, которые приобщены к этому процессу", - заявил председатель ВРУ.