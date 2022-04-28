12:59 30 ноября Киев, Украина

Во время видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике, за неявку на заседание.

Разумков раскритиковал Комитет по правовой политике за "безалаберность".



Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, не собравшийся на заседание, несмотря на поручение спикера парламента.

Об этом он заявил во время своего видео-включения на заседании Согласительного совета в ВР.

"У меня дважды было поручение к Комитету по правовой политике о проведении заседания комитета. К сожалению, оно не состоялось. Я понимаю, что кто-то - болеет, кто-то - не болеет. Но если мы за две недели не можем провести заседание и рассмотреть только 4 вопроса, то возникает логичный вопрос у меня - а что мы делаем? Я думаю, что сегодня Верховная Рада должна демонстрировать свою эффективность, и я думаю, что это просто какая-то безалаберность, а не некомпетентность", - сказал Разумков.

По его словам, в повестке дня комитета стояли именно вопросы о помощи рабочей группе по КСУ для выхода из той кризисной ситуации, которая возникла после беспрецедентного решения Конституционного Суда.



Он отметил, что дважды комитету было поручено собраться и предоставить письменные предложения рабочей группе по этим вопросам, но этого не произошло.