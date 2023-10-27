16:23 23 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за множественное гражданство для украинцев. Исключения – двойное гражданство с агрессором.

Об этом Кулеба сказал на XII Всемирном Конгрессе Украинцев, где был одним из спикеров.



Хотя уже долго шли дискуссии по этой теме, министр уверен в необходимости введения множественного гражданства. Множественное гражданство, по словам Кулебы, будет сохранять и развивать всемирное украинское сообщество.

"Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире", — отметил глава МИД.

Он добавил, что после вступления Украины в Евросоюз украинские паспорта будут иметь такой же статус, как и документы соседних европейских государств.