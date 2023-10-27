Дмитрий Кулеба выступил за множественное гражданство

16:23 23 октября Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за множественное гражданство для украинцев. Исключения – двойное гражданство с агрессором.
 
Об этом Кулеба сказал на XII Всемирном Конгрессе Украинцев, где был одним из спикеров.

Хотя уже долго шли дискуссии по этой теме, министр уверен в необходимости введения множественного гражданства. Множественное гражданство, по словам Кулебы, будет сохранять и развивать всемирное украинское сообщество.
"Должны руководствоваться не страхом раздачи чужих паспортов в Украине, а силой украинского паспорта в Украине и мире", — отметил глава МИД.
Он добавил, что после вступления Украины в Евросоюз украинские паспорта будут иметь такой же статус, как и документы соседних европейских государств.
“Конечно, эта политика должна воплощаться разумно. Постепенно начиная с дружественных стран-союзниц. И, конечно, любое двойное гражданство с государством-агрессором или недружественными странами должно быть запрещено", – говорит Кулеба.