Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за множественное гражданство для украинцев. Исключения – двойное гражданство с агрессором.
Об этом Кулеба сказал на XII Всемирном Конгрессе Украинцев, где был одним из спикеров.
Хотя уже долго шли дискуссии по этой теме, министр уверен в необходимости введения множественного гражданства. Множественное гражданство, по словам Кулебы, будет сохранять и развивать всемирное украинское сообщество.
Хотя уже долго шли дискуссии по этой теме, министр уверен в необходимости введения множественного гражданства. Множественное гражданство, по словам Кулебы, будет сохранять и развивать всемирное украинское сообщество.
Он добавил, что после вступления Украины в Евросоюз украинские паспорта будут иметь такой же статус, как и документы соседних европейских государств.
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