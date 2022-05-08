Дмитрий Кулеба выехал с рабочим визитом в Молдову

12:33 09 декабря Киев, Украина

Дмитрий Кулеба 9-10 декабря планирует вылет в Молдову. Этот визит должен положить начало долгим и продуктивным двусторонним отношениям Молдовы и Украины.

Об этом в среду сообщает пресс-служба МИД.



"Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове", – говорится в сообщении.



Во время визита Кулеба встретится с избранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.



Ожидается, что они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций.