Дмитрий Кулеба выехал с рабочим визитом в Молдову

Дмитрий Кулеба 9-10 декабря планирует вылет в Молдову. Этот визит должен положить начало долгим и продуктивным двусторонним отношениям Молдовы и Украины.
Об этом в среду сообщает пресс-служба МИД.
"Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове", – говорится в сообщении.
Во время визита Кулеба встретится с избранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.
Ожидается, что они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций.
"Визит подтвердит готовность Украины и Молдовы к перезагрузке двусторонних отношений по итогам недавних президентских выборов в Молдове", – говорится в сообщении.
Во время визита Кулеба встретится с избранным президентом Майей Санду и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем.
Ожидается, что они обсудят взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, развитие двустороннего экономического сотрудничества, укрепления региональной безопасности, усиления взаимодействия в рамках международных организаций.
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