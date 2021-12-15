Дмитрий Кулеба встретится с главой МИД Словении Анже Логаром

11:20 15 Март Киев, Украина

Анже Логар - министр иностранных дел Республики Словения, откликнулся на приглашение Дмитрия Кулебы и на днях прибудет с рабочим визитом в Киев.



Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.



По данным внешнеполитического ведомства, в ходе встречи министры обсудят актуальные вопросы украинского-словенских отношений и дальнейшие шаги для развития политического диалога и увеличения объемов двусторонней торговли.



"Отдельной темой встречи станут отношения Украины и Европейского Союза в контексте председательства Словении в Совете ЕС во втором полугодии 2021 года", - подчеркивают в МИДе.