Дмитрий Кулеба рассказал, какая работа выполнена для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО

Сегодня, 3 сентября в прямом эфире одного из украинских телеканалов Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как продвигается процесс вступления Украины в ЕС и НАТО и какие шаги сделало правительство.
"В направении интеграции энергично работает и моя коллега Ольга Стефанишин и я в Министерстве иностранных дел. Буквально вчера мы приняли несколько решений, которые имплементируют наши обязательства в рамках отношений с ЕС, усиливают механизм координации европейской интеграции внутри страны. Ольга инициировала это решение, премьер ее полностью поддержал. Более того, впервые в истории Украины именно премьер-министр возглавляет этот координационный орган", — рассказал Кулеба.
Таким образом, вопросы координации выносится на максимально высокий уровень.
По словам министра, вступление в ЕС и НАТО - это параллельные процессы.
"В направении интеграции энергично работает и моя коллега Ольга Стефанишин и я в Министерстве иностранных дел. Буквально вчера мы приняли несколько решений, которые имплементируют наши обязательства в рамках отношений с ЕС, усиливают механизм координации европейской интеграции внутри страны. Ольга инициировала это решение, премьер ее полностью поддержал. Более того, впервые в истории Украины именно премьер-министр возглавляет этот координационный орган", — рассказал Кулеба.
Таким образом, вопросы координации выносится на максимально высокий уровень.
По словам министра, вступление в ЕС и НАТО - это параллельные процессы.
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