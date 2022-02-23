Дмитрий Кулеба посетил Пентагон

06:49 23 Февраль Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с рабочим визитом посетил во вторник Пентагон, где провел беседу с его главой Ллойдом Остином.



Остин сказал, что Соединенные Штаты будут продолжать тесно сотрудничать с Киевом и союзниками, «пытаясь найти способ избежать дальнейшего конфликта».



Он высоко оценил «взвешенную реакцию» Украины на призыв к мирному урегулированию «перед лицом российской агрессии, провокаций и ложных обвинений».



Президент России Владимир Путин «все еще может избежать полномасштабной трагической войны, инициатором которой является РФ», добавил Остин.



Во время встречи Дмитрий Кулеба подчеркнул: «В наши дни дипломатия означает также и оборону», — сказал он, поскольку Киев ищет более широкую военную поддержку со стороны Соединенных Штатов.



«Мое послание простое: сильная Украина — лучшее средство сдерживания России», — сказал он.