Дмитрий Кулеба опасается пророссийского влияния Додона на политику Молдовы
16:54 16 ноября Киев, Украина
Дмитрий Кулеба
выразил обеспокоенность пророссийской политикой бывшего президента Молдовы Игоря Додона. По его словам угроза влияния РФ на политику Молдовы заключается в том, что партия Додона сохраняет много мест в молдавском парламенте и сможет влиять на политический процесс в стране.
"Дело в том, что в Молдове полномочия между президентом и парламентом распределены в пользу парламента, и потому очень хорошо, что выборы закончились и прошли спокойно, нормально. Майя Санду
, в отличие от президента Додона, никогда не делала заявления, неприемлемые для Украины, о статусе Крыма. Потому мы будем с ней активно работать", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, ввиду того, что партия Додона сохраняет очень много мест в молдавском парламенте и влияние на политический процесс, "Молдова будет балансировать".
"Им надо будет прикладывать много усилий, чтобы найти внутренний баланс между президентом и парламентом. Они уже были в этой ситуации, только было наоборот: прозападный парламент и пророссийский президент. Потому все эти рокировки для молдавской политики являются понятными вещами. Для Украины важнее всего, чтобы Молдова была стабильной страной и чтобы Россия в ней не наращивала влияние. Потому существование этого баланса нас вполне утраивает", - подытожил Кулеба.
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