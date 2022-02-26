Дмитрий Кулеба обратился к миру: "Уничтожьте экономику РФ"

12:02 26 Февраль Киев, Украина

Сегодня, 26 февраля, утром, после ракетного обстрела жилых домов украинской столицы, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба через Twitter призвал все страны мира создать полную политическую и экономическую изоляцию России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Чтобы остановить агрессора и прекратить убийство мирных жителей Украины, мир должен сделать решительные шаги.

Свое обращение Кулеба сопроводил снимком разбитой российской ракетой киевской многоэтажки.