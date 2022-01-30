Дмитрий Кулеба о комплексном пакете мер по сдерживанию агрессии РФ

13:42 30 Январь Киев, Украина

В свете российской военной угрозы все часто вспоминают нашу доблестную армию, клянут народных депутатов и устраивают кухонные дебаты. Но для обывателя не всегда видна та огромная работа, которую ведет дипломатический корпус страны по обеспечению ее безопасности.

Вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в СМИ целую статью о кропотливой работе министерства над продуманной разработкой дипломатической стратегии, направленной против агрессии России.

По словам Кулебы, Украина стала инициатором разработки комплексного пакета по сдерживанию РФ, который включает в себя три уровня: дипломатическая активность, жесткие экономические санкции, глубокое оборонное сотрудничество государств.

"Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент - помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства", - заявил он.

Для того, чтобы эти пункты не были голословными, наши дипломаты сотни часов вели не простые переговоры с представителями дружественно настроенных стран.

В итоге народ увидел поступающую военную помощь от союзников в виде постоянно прибывающих в аэропорт Борисполя грузовых самолетов с "аргументами" на борту.

Сложным в решении оказалось предложение об отключении России от SWIFT. И, хотя вопрос кажется ясным, дискуссии по нему не прекращаются.

Вчера, 29 января, во время разговора с главой МИД Франции, как сказал Кулеба, прозвучала договоренность о сохранении бдительности и твердости во время контактов с российской стороной.

Еще раньше Дмитрий Кулеба обговорил вопрос подготовки санкций против РФ с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.