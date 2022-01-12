Дмитрий Кулеба: Австралия продлила срок действия санкций против РФ
17:21 04 Сентябрь Киев, Украина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
рассказал, что Австралия продлила действие санкций против РФ на три года или до выполнения Минских договоренностей.
"Хорошая новость пришла к нам из Австралии. Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом мы получили официальную коммуникацию Австралии, ее решение является окончательным. Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 человека",
- отметил Кулеба.
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