Дмитрий Кулеба 15 апреля примет глав МИД Латвии и Литвы

15:51 13 Апрель Киев, Украина

С рабочим визитом 15 апреля в Киев прилетит министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, целью визита является "выражение непоколебимой поддержки Украине" в связи с эскалацией военного напряжения на востоке страны.



Об этом сообщает Министерство иностранных дел Латвии.

"Недавние военные действия и передвижения России, включая наращивание ее вооруженных сил в непосредственной близости от территории Украины, создают значительную угрозу безопасности в регионе; поэтому важно, чтобы Латвия выразила свою непоколебимую поддержку Украине в этих сложных обстоятельствах", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс перед предстоящим визитом.

В рамках визита министр иностранных дел встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и другими высокопоставленными украинскими чиновниками.



В то же время издание Delfi также сообщает, что в четверг глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетит Киев.

"Мое послание совершенно ясное - Литва не оставляет в беде своих партнеров и друзей, его я и везу, это и демонстрация солидарности, поскольку мы видим ситуацию, какова она, и придерживаемся установки о том, что территориальная целостность Украины должна защищаться", – сказал во вторник журналистам в Сейме Г. Ландсбергис.

По его словам, позиции государств НАТО по ситуации расходятся и в среду министры иностранных дел и обороны альянса попытаются согласовать общую позицию для реакции на увеличение количества российских военных на границе с Украиной.