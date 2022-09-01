Для войны в Украине привлекают мужчин из Центральной Азии и похищенных чеченцев – разведка

Из-за недостаточного количества желающих ехать на войну в Украину, российские власти начали агитировать граждан Центральной Азии, проживающих в Московском регионе, а в Чечне продолжается практика похищения мужчин для отправки на фронт.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Кроме финансового вознаграждения контрактникам, которые будут воевать против Украины, предлагается получение российского гражданства.
В то же время, в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине. Значительную часть добровольцев в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности.
В то же время, в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине. Значительную часть добровольцев в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности.
Однако под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.
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