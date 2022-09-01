Для войны в Украине привлекают мужчин из Центральной Азии и похищенных чеченцев – разведка

14:07 17 августа Киев, Украина

Из-за недостаточного количества желающих ехать на войну в Украину, российские власти начали агитировать граждан Центральной Азии, проживающих в Московском регионе, а в Чечне продолжается практика похищения мужчин для отправки на фронт.



Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Первенство в этом вопросе занимает Московский регион - для формирования новых армейских подразделений местное руководство дало указание сотрудникам военных комиссариатов и отделов полиции "проводить агитационные мероприятия" с гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана", - говорится в сообщении.

Кроме финансового вознаграждения контрактникам, которые будут воевать против Украины, предлагается получение российского гражданства.



В то же время, в Чечне продолжается формирование и подготовка четырех батальонов для отправки на войну в Украине. Значительную часть добровольцев в сформированных батальонах составляют похищенные чеченскими силовиками местные молодые мужчины, в основном из сельской местности.

“Практика похищения мужчин для пополнения добровольческих военных подразделений, воюющих в Украине в угоду москве, порождает волны недовольства среди жителей Чечни. Граждане республики выражают возмущение тем, что Кадыров посылает мусульман участвовать и гибнуть на "чужой" войне двух христианских народов – русских и украинцев. Такая политика Кадырова воспринимается как измена мусульман", – подытожили в ГУР.

Однако под угрозой уголовного преследования по сфабрикованным обвинениям или под пытками их заставляют подписывать контракты для участия в войне в Украине.