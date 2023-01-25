Для сохранения жизни личного состава, ВСУ отошли от Соледара

Украинские войска покинули город Соледар в Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных позициях. Об этом в среду, 25 января, сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному.
Череватый заверил, что линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что сейчас россия хочет привлечь внимание к "маленькому городу Соледару на фоне того, что прежде враг получил существенные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской".
Напомним, еще 13 января в россии заявили о взятии Соледара. В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что бои за этот город продолжаются.
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