Для сохранения жизни личного состава, ВСУ отошли от Соледара

13:50 25 января Киев, Украина

Украинские войска покинули город Соледар в Донецкой области и закрепились на заранее подготовленных позициях. Об этом в среду, 25 января, сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии Суспільному.

"Для сохранения жизни личного состава, Силы обороны отошли от Соледара. Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили (ВСУ – ред.) максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", – сказал он.

Череватый заверил, что линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

"Это война. Каждый военачальник действует с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", – добавил он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что сейчас россия хочет привлечь внимание к "маленькому городу Соледару на фоне того, что прежде враг получил существенные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской".

Напомним, еще 13 января в россии заявили о взятии Соледара. В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что бои за этот город продолжаются.