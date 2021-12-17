Для сохранения санкций ЕС в отношении чиновников Януковича Украине нужны соответствующие судебные решения – Кулеба

Чтобы санкции Евросоюза в отношении чиновников времен Виктора Януковича продолжили действовать, по таким лицам в Украине должны быть приняты судебные решения.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Заявление о санкциях Кулеба сделал на фоне сообщений европейских и украинских журналистов о том, что из списка санкций ЕС хотят исключить главу министерства доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко. Окончательное решение еще не принято, поэтому в соответствующем перечне находятся 7 человек из 18, включая Януковича.
В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с президента-беглеца и его сына Александра. Сделали это потому, что Совет ЕС не смог доказать суду общей юрисдикции Евросоюза, что в уголовных процессах против них в Украине соблюдено право на эффективную судебную защиту.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Заявление о санкциях Кулеба сделал на фоне сообщений европейских и украинских журналистов о том, что из списка санкций ЕС хотят исключить главу министерства доходов и сборов Украины времен Януковича Александра Клименко. Окончательное решение еще не принято, поэтому в соответствующем перечне находятся 7 человек из 18, включая Януковича.
В июне этого года ЕС впервые снял старые санкции с президента-беглеца и его сына Александра. Сделали это потому, что Совет ЕС не смог доказать суду общей юрисдикции Евросоюза, что в уголовных процессах против них в Украине соблюдено право на эффективную судебную защиту.
В начале недели, по словам главы МИД, прошло совещание под председательством генпрокурора Ирины Венедиктовой, во время которого “все правоохранители, представители Министерства иностранных дел и вице-премьер по евроинтеграции "пробежались" по всем делам, чтобы увидеть более перспективные и сейчас колесики госмеханизма в этом вопросе будут крутиться быстрее", - добавил чиновник.
Напомним, в июне открылась экспертная сеть Крымской платформы для членства международных экспертов и организаций. Сеть будет давать рекомендации демократическим странам, в частности, как сделать более эффективными санкции, чтобы добиться возвращения России в пределы международного права и деоккупировать Крым .
Напомним, в июне открылась экспертная сеть Крымской платформы для членства международных экспертов и организаций. Сеть будет давать рекомендации демократическим странам, в частности, как сделать более эффективными санкции, чтобы добиться возвращения России в пределы международного права и деоккупировать Крым .
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