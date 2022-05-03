Для российских оккупантов Приднестровье сейчас стало масштабной проблемой - ГУР Минобороны Украины

«Граница с одной стороны с Молдовой, с другой – с Украиной. И как бы они там ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, это и есть вся их сила, а их примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в этом регионе», – сообщил он.