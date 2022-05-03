Для российских оккупантов Приднестровье сейчас стало масштабной проблемой - ГУР Минобороны Украины
08:01 03 мая Киев, Украина
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов считает, что Приднестровье
для российских оккупантов в военном плане – огромная проблема. Есть территория, которую они полностью контролируют. Однако у них нет к ней никакого подхода.
«Граница с одной стороны с Молдовой, с другой – с Украиной. И как бы они там ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, это и есть вся их сила, а их примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в этом регионе», – сообщил он.
Большей частью войска РФ, по словам Буданова, охраняют склады в населенном пункте Колбасное, меньшей — радиоцентр в поселке Маяк и стоят в Тирасполе.
«Большой угрозой они не являются. Но это фактор дестабилизации во всем регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас», — отметил Буданов.
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