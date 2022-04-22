Для расследования военных преступлений РФ в Киев приехали эксперты из Словакии

06:33 22 апреля Киев, Украина

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что в Украину прибыли эксперты-криминалисты из Словакии. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



Первая группа уже в столице и готова помогать нам в расследовании военных преступлений. В нем словацкие полицейские, судебно-медицинские эксперты и антрополог. Они поделятся своим временем, знаниями и опытом, работая в совместных группах с украинскими коллегами», – отметила генпрокурор.



Она подчеркнула, что в Украине за время полномасштабного вторжения России зафиксировано уже более 7 тыс. 600 военных преступлений РФ и поддержка мира в сборе доказательств необходима.



Венедиктова напомнила, что сейчас в Киевской области работает миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы Вооруженных сил Французской Республики. Также в Украине команда офиса прокурора Международного уголовного суда.



«Работа иностранных специалистов – это знак открытости Украины. Наша цель абсолютно прозрачна – тщательное расследование каждого военного преступления РФ для привлечения виновных к ответственности», – отметила генпрокурор.