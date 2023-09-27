Для полного разминирования Украины нужно $37 млрд и более 10 000 саперов

17:50 27 сентября Киев, Украина

В Украине состоялся первый форум "Разминируй Украину" (Demine Ukraine Forum). Среди участников – премьер-министр и руководители ведомств, занимающихся разминированием , а также международные партнеры Украины.

"Ни одна страна в мире после Второй мировой войны не сталкивалась с таким минным загрязнением, как Украина. Сейчас известно о 174 тысячах квадратных километров , требующих разминирования. С начала российского вторжения разминировали 18 тысяч квадратных километров инфраструктуры", - заявил глава правительства Денис Шмыгаль

Для полного разминирования Украины необходимо 37 млрд долларов и более 10 тысяч саперов. В государстве есть только 3 тысячи специалистов. По словам Шмыгаля, не обойтись без помощи международных партнеров. Около 40 стран уже выделили 250 млн долларов на разминирование.



Первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко отметила, что в проекте бюджета на 2024 год предусмотрено 2 млрд грн за компенсацию аграриям за услуги по разминированию, которые фермеры будут покупать. Также она рассказала о механизме тендера, который будет работать на ProZorro со следующего года. Аграрий должен прийти на аукцион, указать площадь своей земли, нуждающуюся в гуманитарном разминировании, а операторы по разминированию выставят собственные цены этой услуги. Аграрий соответственно выберет самую низкую цену, и государство компенсирует половину средств. Также будут урегулировать вопросы компенсации за разминирование, которое фермеры осуществляли самостоятельно до 2024 года.



По словам Свириденко, на примере Житомирской области 500 тысяч грн стоило разминирование 3 гектаров, то есть разминирование квадратного километра стоит 17 гривен. В мире гуманитарное разминирование стоит 3-5 долларов за 1 квадратный километр. Но государство не будет вмешиваться в рынок разминирования и цены в Украине.



Премьер Шмыгаль добавил, что в Украине была создана группа по вопросам разминирования. Ее возглавляет министр экономики Юлия Свириденко. А член совещательной группы — посол Японии в Украине Кунинори Мацуда. Он присутствовал на форуме.



Мацуда предположил, что 80% заминированных украинских территорий должно быть разминировано в течение 10 лет. Опыт Украины будет служить образцом для других стран после боевых действий. Япония готова предоставить оборудование и специалистов для разминирования, уже 30 техсредств передали, еще 20 Украина получит в ближайшее время.



Глава группы по вопросам разминирования Юлия Свириденко рассказала, что в Украине 12 167 домохозяйств уже очищены и есть 4-летний план по разминированию. В то же время из-за загрязнения сельскохозяйственных земель аграрии с начала войны уже потеряли 31,5 млрд долларов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал цифру человеческих потерь из-за мин — это уже 500 жертв.



Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что на сегодняшний день разминировали лишь 10% от загрязненных угодий. По стране действуют 210 экипажей по разминированию, однако Украине нужны в 1,5-2 раза больше людей и техники.



Глава Киевской ОГА Александр Павлюк рассказал об опыте разминирования Киевщины после деоккупации:

"Мы смогли за 2 месяца вернуть людей к жизни. Набрали более 70% батальонов разминирования. Привлекаем ребят, которые были на войне, они будут будущими операторами гуманитарного разминирования", сказал Павлюк.

Свириденко добавила, что для работы в Украине сертифицировано 16 операторов противоминной деятельности, часть из них из-за рубежа, еще 29 проходят сертификацию, 40 — готовятся к ней. Рынок операторов открыт.