"Для победы нужна техника": Зеленский в Давосе призвал предоставить Украине танки

11:17 19 января Киев, Украина





Об этом заявил президент Владимир Украинские Силы обороны стойко противодействуют российскому вторжению, однако для победы Украине необходима не только мотивация военных, но и оружие и техника.Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время украинского завтрака в Давосе

"Мы не можем выезжать только на мотивированности, на морали. Есть конкретные вещи, от которых зависит устойчивость на поле боя. И этих конкретных вещей мы ожидаем", — отметил он.

Гарант обратился к партнерам с призывом предоставить Украине оружие и технику, в том числе танки.

"Я еще раз могу поблагодарить за помощь наших партнеров, но при этом есть такие моменты, когда не нужно колебаться и не надо сравнивать. Например, когда говоришь: "Я дам танки, если кто-то другой также их даст. Я мощный в Европе, но я помогу, если кто-то вне Европы тоже поможет". Мне кажется, что это не очень правильно", — подчеркнул Зеленский.

Политик подчеркнул, что Украине нужно продвигаться на поле боя.

"А для этого нужна техника. Системы, которые могут работать на большую дистанцию. И мы говорим сейчас не о рф. Хотя все понимают, что любви у украинцев к россиянам после того, что они здесь сделали, не будет, но мы говорим о временно оккупированы наши территории", - сказал глава государства.

Он добавил, что Украине необходимо защищать свои слабые места, в частности уменьшая угрозу с воздуха.