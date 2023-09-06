Для ООН недостаточно фактов для признания геноцидом действий рф в Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что на данный момент у нее недостаточно доказательств, чтобы назвать происходящее в Украине геноцидом.
Международная комиссия ООН, занимающаяся расследованием нарушений в Украине, подчеркнула, что продолжит поиски доказательств, подтверждающих события, которые соответствовали бы юридическим критериям, установленным в Конвенции о геноциде.
Председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, Эрик Мьосе, отметил, что согласно Конвенции геноцид определяется как действия, совершаемые с умыслом и направленные на уничтожение определенной группы людей физическими или биологическими средствами.
По его словам, для признания геноцида необходимо доказать, что россия умышленно стремится уничтожить украинцев как нацию.
Эрик Мьосе также подчеркнул, что расследование будет продолжаться, и ООН будет продолжать усилия по поиску доказательств целенаправленных убийств украинцев.
Он также отметил, что комиссия будет рассматривать заявления, появившиеся в российских СМИ, относительно подстрекательства к геноциду.
Международная комиссия ООН, занимающаяся расследованием нарушений в Украине, подчеркнула, что продолжит поиски доказательств, подтверждающих события, которые соответствовали бы юридическим критериям, установленным в Конвенции о геноциде.
Председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, Эрик Мьосе, отметил, что согласно Конвенции геноцид определяется как действия, совершаемые с умыслом и направленные на уничтожение определенной группы людей физическими или биологическими средствами.
По его словам, для признания геноцида необходимо доказать, что россия умышленно стремится уничтожить украинцев как нацию.
Эрик Мьосе также подчеркнул, что расследование будет продолжаться, и ООН будет продолжать усилия по поиску доказательств целенаправленных убийств украинцев.
Он также отметил, что комиссия будет рассматривать заявления, появившиеся в российских СМИ, относительно подстрекательства к геноциду.
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