Для обезвреживания всех взрывных устройств за ЗАЭС надо 2 месяца

15:50 18 января Киев, Украина





Об этом заявили в



Это связано с тем, что оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ, подчеркнули в "Энергоатоме".



Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории. После освобождения Запорожской АЭС и Энергодара украинским силам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств.Об этом заявили в "Энергоатоме" Это связано с тем, что оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ, подчеркнули в "Энергоатоме".Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.

"Сейчас рашисты не способны запустить в работу хотя бы один энергоблок ЗАЭС, поскольку линии электропередачи повреждены, кроме одной, через которую станция получает из Украины питание на собственные нужды.



Кроме того, Росатому не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС", - говорится в сообщении.



В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за простоя ЗАЭС и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды).

"В случае повреждения последней линии, которая соединяет ЗАЭС с отечественной энергосистемой, станция перейдет в режим блэкаута и включатся дизель-генераторы. В таком аварийном режиме ЗАЭС после вражеских обстрелов работала уже пять раз. К счастью, ни разу не произошло отключение еще и дизель-генераторов, что несет риск ядерной или радиационной аварии", - подчеркнули в госкомпании.