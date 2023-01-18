Для обезвреживания всех взрывных устройств за ЗАЭС надо 2 месяца

После освобождения Запорожской АЭС и Энергодара украинским силам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств.
Об этом заявили в "Энергоатоме".
Это связано с тем, что оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ, подчеркнули в "Энергоатоме".
Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.
Об этом заявили в "Энергоатоме".
Это связано с тем, что оккупанты целенаправленно превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, минируя все вокруг из-за страха перед ВСУ, подчеркнули в "Энергоатоме".
Это время также необходимо для проведения специалистами Энергоатома проверки состояния оборудования и сооружений атомной станции и прилегающей территории.
Кроме того, Росатому не хватает персонала, поскольку украинские патриоты в основном отказываются сотрудничать с оккупантами, а компетенций российских специалистов не хватает для организации полноценной работы ЗАЭС", - говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за простоя ЗАЭС и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная постепенная деградация систем и оборудования. Ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии. Станция не производит электроэнергию, а только потребляет ее из украинской энергосистемы (около 100 МВт на собственные нужды).
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