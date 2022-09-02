Для мирных переговоров с рф необходимо несколько факторов - Зеленский

15:57 02 сентября Киев, Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала мирных переговоров с рф необходимо несколько факторов.

Об этом он сказал во время выступления на экономическом форуме Амброзетти.

"Ключевой вопрос заключается в том, существует ли сегодня момент переговоров. Его сегодня не существует, и не существовало долгие годы до этого. Агрессия россии началась не вчера, война идет восемь лет. Поэтому должно проявиться желание россии решать вопросы не войной и не убийствами. Пока она хочет решать все силой", - отметил Зеленский.

По его словам, чтобы возобновились переговоры, рф должна остановить попытки захвата украинских территорий. Еще один важный пункт - это желание мира.



Как отметил Зеленский, россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в молчании. По словам президента, гражданам рф нужно осознавать, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут с чужой земли.



Ранее в ОП заявили, что переговоры с россией о прекращении войны невыгодны, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны рф в будущем.