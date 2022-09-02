Для мирных переговоров с рф необходимо несколько факторов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для начала мирных переговоров с рф необходимо несколько факторов.
Об этом он сказал во время выступления на экономическом форуме Амброзетти.
По его словам, чтобы возобновились переговоры, рф должна остановить попытки захвата украинских территорий. Еще один важный пункт - это желание мира.
Как отметил Зеленский, россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в молчании. По словам президента, гражданам рф нужно осознавать, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут с чужой земли.
Ранее в ОП заявили, что переговоры с россией о прекращении войны невыгодны, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны рф в будущем.
Как отметил Зеленский, россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своем выборе, виноваты в молчании. По словам президента, гражданам рф нужно осознавать, что нет другой альтернативы той, когда российские войска выйдут с чужой земли.
Ранее в ОП заявили, что переговоры с россией о прекращении войны невыгодны, поскольку любое временное перемирие будет означать продолжение агрессии со стороны рф в будущем.
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