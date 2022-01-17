Для Госкосмоса разработан пятилетний план развития

07:22 10 Май Киев, Украина

Начиная с 2018 года Государственное космическое агентство и вся отрасль живут без программы. Для воплощения в жизнь новой программы, которая расчитана на 5 лет, потребуется 3 миллирда гривен ежегодно.



Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.



По его словам, ключевые цели программы:



- Вступление в Европейское космическое агентство.



- Создание украинского



- Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.



- Выход на орбиту спутника Січ-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.



На данный момент спутник уже собран и проходит испытания и проверки. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейскую программу по обмену спутниковыми данными.



Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.



Цели спутников: оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений), прогнозирование урожаев.



Также глава Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.- Вступление в Европейское космическое агентство.- Создание украинского космодрома - Создание спутниковой группировки семи украинских спутников.- Выход на орбиту спутника Січ-2-30. Запуск состоится с пусковой площадки SpaceX.На данный момент спутник уже собран и проходит испытания и проверки. Это один из совместных проектов с Европейским космическим агентством, он будет включен в европейскую программу по обмену спутниковыми данными.Спутники будут ориентированы на дистанционное зондирование, то есть это фотографирование поверхности Земли из космоса.Цели спутников: оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений), прогнозирование урожаев.Также глава Госкосмоса указывает на то, что спутники ориентированы на реализацию задач центральных органов исполнительной власти.

"Можно предупредить несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожара, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается", - отмечает глава государственного космического агентства.

Программа требует 15 млрд гривен на пять лет, то есть около 3 миллиардов ежегодно.