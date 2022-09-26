Для быстрого завершения войны, Украине нужны немецкие Leopard 2 - Подоляк

18:19 26 сентября Киев, Украина

Украина нуждается в поддержке партнеров, в частности в представлении современного вооружения.

Об этом сообщает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью немецкой службе новостей Tagesschau.de, цитирует сайт ОП.

"Если мы будем интенсивно прорывать линию обороны российской армии, следующим шагом будет возвращение территорий и уничтожение вооруженных сил рф. А для этого нужно определенное количество бронетехники, танки. Но это не должны быть неэффективные советские танки - ни Т-55, ни Т-64, ни даже Т-72. Вот почему мы говорим нашим партнерам, в частности Германии: если вы хотите взять на себя лидерскую роль, если вы хотите, чтобы у нас было меньше потерь, и если вы хотите, чтобы эта война закончилась быстрее, тогда дайте нам Leopard 2",- говорится в сообщении.

Советник Ермака отметил, что украинские военные могут очень быстро научиться пользоваться новым оружием любой сложности, что уже не раз доказывали.



Подоляк констатировал, что сейчас украинские военные на фронте эффективно используют почти все типы артиллерии, которых даже близко не было до начала полномасштабной войны.



Советник руководителя ОП убежден: тот факт, что россия является ядерной державой, не должен останавливать Украину в защите своей территории.