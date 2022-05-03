Директором Укроборонпрома стал глава Херсонской ОГА

10:51 03 декабря Киев, Украина

Кабмин согласовал увольнение Юрия Гусева с занимаемой должности главы Херсонской ОГА вчера, 2 декабря, и уже сегодня Владимир Зеленский подписал указ о его назначении на пост гендиректора Укроборонпрома.

Об этом говорится в президентском указе №532/2020 от 3 декабря.



Слух о снятии Юрия Гусева с должности губернатора в Херсоне ходил практически со дня его назначения. Однако к "Укроборонпрому" чиновник все-таки ближе, чем непосредственно к Херсонской области. В 2015 – 2016 годах он занимал должность заместителя министра обороны Украины и даже фигурировал в делах о завышении цены при закупке топлива для армии, а также о строительстве квартир для военнослужащих.

А непосредственно с областью его связывает только учеба в местном университете, да должность президента "Международного объединения Землячества Херсонщины", которую он занял, став местным губернатором.



