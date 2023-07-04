Дипломы в россии выдаются только с повесткой в армию

В россии выпускникам выдают дипломы только вместе с повесткой в армию. Подобная практика также распространилась на выпускников колледжей в регионе Ингушетия.
Информацию об этом опубликовало местное издание, ссылаясь на источник в одном из образовательных учреждений.
Уточняется, что такое нововведение было введено после того, как директор колледжа в селе Нижние Ачалуки похвастался главе республики о том, что благодаря данной методике в армию было призвано 30 студентов из его учебного заведения. Эта идея нашла поддержку в районных администрациях и военкоматах.
В настоящее время диплом могут забрать только лично выпускники, поскольку руководство колледжей отказывается отправлять документы по почте или передавать их родственникам или доверенным лицам.
Информацию об этом опубликовало местное издание, ссылаясь на источник в одном из образовательных учреждений.
Уточняется, что такое нововведение было введено после того, как директор колледжа в селе Нижние Ачалуки похвастался главе республики о том, что благодаря данной методике в армию было призвано 30 студентов из его учебного заведения. Эта идея нашла поддержку в районных администрациях и военкоматах.
В настоящее время диплом могут забрать только лично выпускники, поскольку руководство колледжей отказывается отправлять документы по почте или передавать их родственникам или доверенным лицам.
Если выпускник отказывается подписывать повестку, составляется соответствующий акт, сопровождающийся юридическими последствиями. В таком случае студенту грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей по статье "невыполнение обязанностей по воинскому учету". Повторный отказ может повлечь уголовную ответственность за "уклонение от службы" и наказание в виде лишения свободы продолжительностью до двух лет.
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