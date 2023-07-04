Дипломы в россии выдаются только с повесткой в армию

09:20 04 июля Киев, Украина

В россии выпускникам выдают дипломы только вместе с повесткой в армию. Подобная практика также распространилась на выпускников колледжей в регионе Ингушетия.



Информацию об этом опубликовало местное издание, ссылаясь на источник в одном из образовательных учреждений.



Уточняется, что такое нововведение было введено после того, как директор колледжа в селе Нижние Ачалуки похвастался главе республики о том, что благодаря данной методике в армию было призвано 30 студентов из его учебного заведения. Эта идея нашла поддержку в районных администрациях и военкоматах.



В настоящее время диплом могут забрать только лично выпускники, поскольку руководство колледжей отказывается отправлять документы по почте или передавать их родственникам или доверенным лицам.

"Для получения диплома тебе необходимо подписать повестку в армию. В противном случае диплом не будет выдан. То есть получение повестки означает, что тебе предстоит служба в армии, а отказ от повестки — это приглашение в тюрьму", - заявил один из собеседников издания.



Если выпускник отказывается подписывать повестку, составляется соответствующий акт, сопровождающийся юридическими последствиями. В таком случае студенту грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей по статье "невыполнение обязанностей по воинскому учету". Повторный отказ может повлечь уголовную ответственность за "уклонение от службы" и наказание в виде лишения свободы продолжительностью до двух лет.