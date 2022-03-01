Дипломаты устроили забастовку во время выступления Лаврова на Конференции по разоружению

Дипломаты десятка стран покинули зал Совета ООН по правам человека перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который не смог приехать в Швейцарию из-за того, что государства Евросоюза отказались пропускать его самолет, выступил с видеообращением к участникам проходящей в Женеве конференции по разоружению.
Запись была продемонстрирована практически пустому залу. В знак протеста против нападения России на Украину практически все делегации покинули зал заседаний. Внутри остались представители считанных государств, в том числе Йемена, Туниса, Сирии и Венесуэлы. Остальные дипломаты вышли в фойе и устроили овацию представителю Украины Евгении Филиппенко.
Тем временем российский министр заявил: существует опасность, что Украина станет обладателем ядерного оружия, что будет представлять опасность для глобальной безопасности. Россию он назвал ответственным членом международного сообщества. О том, что Украина в 1994 году отказалась от ядерного оружия под гарантии территориальной целостности, он не упомянул.
В записи выслушали Лаврова и на заседании Совета ООН по правам человека. Здесь чиновник заявил, что принцип территориальной целостности к "киевскому правительству" неприменим, поскольку оно, якобы, не представляет весь народ и пренебрегает правами человека.
Запись была продемонстрирована практически пустому залу. В знак протеста против нападения России на Украину практически все делегации покинули зал заседаний. Внутри остались представители считанных государств, в том числе Йемена, Туниса, Сирии и Венесуэлы. Остальные дипломаты вышли в фойе и устроили овацию представителю Украины Евгении Филиппенко.
Тем временем российский министр заявил: существует опасность, что Украина станет обладателем ядерного оружия, что будет представлять опасность для глобальной безопасности. Россию он назвал ответственным членом международного сообщества. О том, что Украина в 1994 году отказалась от ядерного оружия под гарантии территориальной целостности, он не упомянул.
В записи выслушали Лаврова и на заседании Совета ООН по правам человека. Здесь чиновник заявил, что принцип территориальной целостности к "киевскому правительству" неприменим, поскольку оно, якобы, не представляет весь народ и пренебрегает правами человека.
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