Дипломаты ЕС исключили из набора санкций запрет на покупку недвижимости для россиян

11:11 30 мая Киев, Украина

Не договорившись о запрете на танкерные перевозки российской нефти и не согласовав даже частичное нефтяное эмбарго, дипломаты Евросоюза под давлением Кипра исключили из набора мер запрет на покупку недвижимости для россиян.



Предполагалось, что под санкции попадут любые сделки с гражданами россии, включая тех, кто постоянно проживает в ЕС.



Об этом сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.



Ранее Кипр уже заблокировал запрет на транспортировку российской нефти под флагами стран ЕС, а также запрет на оказание гражданам россии и российским компаниям консультационных и бухгалтерских услуг.



По данным ЦБ рф, российские резиденты припарковали на Кипре 172 млрд долларов — сумму, в 7 раз превышающую ВВП острова. В результате Кипр стал главной «офшорной» копилкой российских денег и аккумулировал почти 20% чистого оттока капитала из страны за последние 20 лет.



Вторжение в Украину и волна санкций уже ударили по кипрской экономике. Часть аудиторских компаний, активно работавших с россиянами, столкнулись с проблемами при выплате зарплат сотрудникам, пишет Cyprus Mail.



Президент Федерации застройщиков Кипра (OSEOK) Стелиос Гавриил 17 мая заявил о рисках коллапса строительной отрасли, обеспечивающей 6% национального ВВП и страдающей от резкого роста цен на стройматериалы, энергию и логистику.