Дипломатический казус между Черногорией и Сербией

Дипломатический казус сложился между дружественными ранее Черногорией и Сербией. Как стало известно, в субботу, 28 ноября, Черногорский МИД официально заявил о том, что посол Сербии Владимир Божович объявлен персоной нон грата и ему надлежит покинуть страну.

В МИД заявили, что сербский дипломат на протяжении долгого времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения.

Божович называл решение скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа. Черногорский МИД указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают действующий черногорский парламент.

Спустя несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел предписало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

Как известно, до провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. И Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Сербия и Косово договорились об экономическом сближении. Соответствующий документ подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа, который заявил об "историческом дне".