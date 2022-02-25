Как заявил сегодня, 28 мая, в эфире Latvijas Radio посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис, дипломатические отношения Латвии с Беларусью заморожены. После инцидента с бело-красно-белым флагом в Риге он был вынужден покинуть Минск из-за прекращения работы посольства Латвии в Беларуси.

По словам Семаниса, латвийские дипломаты не помещены в черный список Беларуси, это дает надежду на нормализацию отношений двух стран.

Посол Латвии сравнил ситуацию между двумя странами с событиями в октябре 2020 года, когда Беларусь потребовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию. Тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана, а посольства Латвии в Минске – приостановлена, отметил Семанис. Ситуация с отношениями Латвии и Беларуси – "очень плохая и очень печальная", добавил посол.

Семанис подчеркнул, что обе страны подписали международные соглашения по правам человека, поэтому Латвия не может быть равнодушна к событиям, происходящим в Беларуси.

Напомним, что Семанису предложили покинуть Беларусь после того, как 24 мая возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран – участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом Беларуси в Риге "актом государственного вандализма", сообщало белорусское госагентство БЕЛТА.