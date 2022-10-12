Диктаторы лукашенко и путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Об этом лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности, передает «Белта».

По его словам, Киев начал процесс открытия второго фронта – против беларуси.

«Украина готовится нанести удар по беларуси: «Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по беларуси с территории Украины. Как было заявлено: „Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2“. Мой ответ был прост: „Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории“», заявил белорусский диктатор.

Лукашенко также поручил КГБ «провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера».

Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал бредни лукашенко.

"Тут кое-кто рассказывает "откуда готовилось нападение"... Мы давно понимали, что неадекватность там победит логику, поэтому готовились к возможным вражеским действиям.



Но у меня есть риторический вопрос: готовы ли они к последствиям собственных решений? И оценивают ли масштаб последствий для них?", - написал Ермак.