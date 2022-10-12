Диктаторы лукашенко и путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск
12:40 10 октября Киев, Украина
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко
и россии владимир путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.
Об этом лукашенко заявил на совещании по вопросам безопасности, передает «Белта».
«В связи с обострением на западных границах союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки российской федерации и республики беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку союзного государства», —
заявил лукашенко.
По его словам, Киев начал процесс открытия второго фронта – против беларуси.
«Украина готовится нанести удар по беларуси: «Вчера уже по неофициальным каналам нас предупредили о нанесении удара по беларуси с территории Украины. Как было заявлено: „Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2“. Мой ответ был прост: „Доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории“», заявил белорусский диктатор.
Лукашенко также поручил КГБ «провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера».
Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал бредни лукашенко.
"Тут кое-кто рассказывает "откуда готовилось нападение"... Мы давно понимали, что неадекватность там победит логику, поэтому готовились к возможным вражеским действиям.
Но у меня есть риторический вопрос: готовы ли они к последствиям собственных решений? И оценивают ли масштаб последствий для них?", - написал Ермак.
Как сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, по состоянию на данный момент участок Государственной Границы Украины на территории области контролируемый.
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