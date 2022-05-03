Деятельность пророссийских партий в Украине запрещена

Сегодня, 3 мая Верховная Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине.
За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.
Об этом сообщает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.
Об этом сообщает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram.
Также Железняк прокомментировал, голосовали ли депутаты бывшей ОПЗЖ за этот закон.
Напомним, недавно парламент урегулировал процедуру запрета, роспуска и принудительной ликвидации политических партий (№7172). Поводом для этого стала популяризация или пропаганда органов государства-агрессора, ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых государством-агрессором.
Тем самым, под запрет попадают те политические силы, которые публично отрицают вооруженную агрессию РФ против Украины, аннексию украинских территорий и оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий, среди которых и ОПЗЖ.
Тем самым, под запрет попадают те политические силы, которые публично отрицают вооруженную агрессию РФ против Украины, аннексию украинских территорий и оправдывают нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.
Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о приостановлении деятельности пророссийских партий, среди которых и ОПЗЖ.
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