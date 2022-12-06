Девятый пакет санкций против рф: что в него может войти

Европейская комиссия активизирует подготовку девятого пакета санкций против рф: под ограничения могут попасть около 180 физических и юридических лиц, а также российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Об этом сообщает Bloomberg и Politico со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в ЕС также планируется применить меры по технологическому, финансовому и медийному секторам российской федерации.
На усилении санкций и принятии девятого пакета настаивали Польша и страны Балтии, посчитавшие "слишком щедрыми" для рф предложения Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть.
По информации источников Politico, соглашение по санкциям может быть достигнуто достаточно быстро – накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которое пройдет 12 декабря.
Об этом сообщает Bloomberg и Politico со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в ЕС также планируется применить меры по технологическому, финансовому и медийному секторам российской федерации.
На усилении санкций и принятии девятого пакета настаивали Польша и страны Балтии, посчитавшие "слишком щедрыми" для рф предложения Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть.
По информации источников Politico, соглашение по санкциям может быть достигнуто достаточно быстро – накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которое пройдет 12 декабря.
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