Девятый пакет санкций против рф: что в него может войти

09:09 06 декабря Киев, Украина

Европейская комиссия активизирует подготовку девятого пакета санкций против рф: под ограничения могут попасть около 180 физических и юридических лиц, а также российский сектор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщает Bloomberg и Politico со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в ЕС также планируется применить меры по технологическому, финансовому и медийному секторам российской федерации.

На усилении санкций и принятии девятого пакета настаивали Польша и страны Балтии, посчитавшие "слишком щедрыми" для рф предложения Евросоюза по ограничению цен на российскую нефть.

По информации источников Politico, соглашение по санкциям может быть достигнуто достаточно быстро – накануне заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которое пройдет 12 декабря.