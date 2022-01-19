Детали пресс-конференции Энтони Блинкена в Киеве

19:02 19 Январь Киев, Украина





Блинкен прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Запад якобы отказался от намерения отключения РФ от SWIFT на вероятное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что



По его словам, США и G7, ЕС и НАТО дают четкое понимание России о серьезных последствиях в случае нападения, однако выразил надежду, что этого не произойдет. В этом случае он пообещал, что США предоставит Украине дополнительную помощь для обороны. Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен , находясь с визитом в Украине, провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.Блинкен прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Запад якобы отказался от намерения отключения РФ от SWIFT на вероятное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной и союзниками из ЕС наработали немалый пакет санкций. Речь идет, в частности, о таких компонентах как: финансовый, экономический и экспортный. Блинкен отметил важность разработки крупного пакета санкций, который включал бы не применявшиеся ранее меры, то есть с 2014 года.По его словам, США и G7, ЕС и НАТО дают четкое понимание России о серьезных последствиях в случае нападения, однако выразил надежду, что этого не произойдет. В этом случае он пообещал, что США предоставит Украине дополнительную помощь для обороны.

«Мы работаем не только в тесных консультациях с европейскими партнерами, но и в тех отраслях, где это должно произойти. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но если это произойдет, мы будем действовать скоординированно и целенаправленно, чтобы Россия почувствовала последствия», – добавил американский чиновник.

Также он отметил, что обязательно проинформирует Украину после встречи с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.



Отдельно Блинкен заявил, что ожидает скорого назначения посла США в Украине.



Вспомнил госсекретарь и о важности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, призвав комиссию по отбору руководителя САП наконец-то завершить финальный этап данного конкурса.