Детали пресс-конференции Энтони Блинкена в Киеве

19:02 19 Январь Киев, Украина

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, находясь с визитом в Украине, провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Блинкен прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Запад якобы отказался от намерения отключения РФ от SWIFT на вероятное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной и союзниками из ЕС наработали немалый пакет санкций. Речь идет, в частности, о таких компонентах как: финансовый, экономический и экспортный. Блинкен отметил важность разработки крупного пакета санкций, который включал бы не применявшиеся ранее меры, то есть с 2014 года.

По его словам, США и G7, ЕС и НАТО дают четкое понимание России о серьезных последствиях в случае нападения, однако выразил надежду, что этого не произойдет. В этом случае он пообещал, что США предоставит Украине дополнительную помощь для обороны.
«Мы работаем не только в тесных консультациях с европейскими партнерами, но и в тех отраслях, где это должно произойти. Я надеюсь, что до этого не дойдет, но если это произойдет, мы будем действовать скоординированно и целенаправленно, чтобы Россия почувствовала последствия», – добавил американский чиновник.
Также он отметил, что обязательно проинформирует Украину после встречи с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.

Отдельно Блинкен заявил, что ожидает скорого назначения посла США в Украине.

Вспомнил госсекретарь и о важности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, призвав комиссию по отбору руководителя САП наконец-то завершить финальный этап данного конкурса.
«Президент Зеленский продолжает продвигать важные усилия по проведению реформ, в частности, недавнюю судебную реформу, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он столкнулся. Я хотел бы призвать комиссию по отбору руководства САП совершить последний шаг в их работе без задержек и финализировать отбор», — подчеркнул он.