Детали пресс-конференции Энтони Блинкена в Киеве

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, находясь с визитом в Украине, провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Блинкен прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Запад якобы отказался от намерения отключения РФ от SWIFT на вероятное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной и союзниками из ЕС наработали немалый пакет санкций. Речь идет, в частности, о таких компонентах как: финансовый, экономический и экспортный. Блинкен отметил важность разработки крупного пакета санкций, который включал бы не применявшиеся ранее меры, то есть с 2014 года.
По его словам, США и G7, ЕС и НАТО дают четкое понимание России о серьезных последствиях в случае нападения, однако выразил надежду, что этого не произойдет. В этом случае он пообещал, что США предоставит Украине дополнительную помощь для обороны.
Блинкен прокомментировал сообщения некоторых СМИ, что Запад якобы отказался от намерения отключения РФ от SWIFT на вероятное вторжение в Украину. Он подчеркнул, что США вместе с Украиной и союзниками из ЕС наработали немалый пакет санкций. Речь идет, в частности, о таких компонентах как: финансовый, экономический и экспортный. Блинкен отметил важность разработки крупного пакета санкций, который включал бы не применявшиеся ранее меры, то есть с 2014 года.
По его словам, США и G7, ЕС и НАТО дают четкое понимание России о серьезных последствиях в случае нападения, однако выразил надежду, что этого не произойдет. В этом случае он пообещал, что США предоставит Украине дополнительную помощь для обороны.
Также он отметил, что обязательно проинформирует Украину после встречи с главой российского Министерства иностранных дел Сергеем Лавровым в Женеве 21 января.
Отдельно Блинкен заявил, что ожидает скорого назначения посла США в Украине.
Вспомнил госсекретарь и о важности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, призвав комиссию по отбору руководителя САП наконец-то завершить финальный этап данного конкурса.
Отдельно Блинкен заявил, что ожидает скорого назначения посла США в Украине.
Вспомнил госсекретарь и о важности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, призвав комиссию по отбору руководителя САП наконец-то завершить финальный этап данного конкурса.
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