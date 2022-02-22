Десять членов ВСП добровольно ушли с должностей

15:23 22 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщили в ВСП. Десять членов Высшего совета правосудия (ВСП) досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в очередной раз указав, что считают назначение проверки на добродетель несоблюдением норм закона.Об этом сообщили в ВСП.

“Возможность дальнейшего бесперебойного функционирования ВСП при таких обстоятельствах (проведение проверки – ред.) ставится в прямую зависимость от решений и действий Этического совета, ведь предусмотренная законом вероятность отстранения им от должности хотя бы одного члена ВСП будет следствием прекращения деятельности в связи с отсутствием кворума этого конституционного органа", – говорится в сообщении ВСП.

Начало оценки действующих членов ВСП, как объясняет председатель Этического совета Лев Кишакевич, не ведет к отстранению от должности и остановке их полномочий, ведь это возможно только после завершения оценки, проведения собеседования и в случае установления несоответствия критериям добродетели и профессиональной этики.



Высший совет правосудия – независимый орган государственной власти и судейского управления, который, согласно законодательству, должен следить за независимостью судебной власти и тем, чтобы она работала на основе ответственности и подотчетности перед обществом. Однако члены ВСП не раз игнорировали информацию о вопиющих нарушениях судей.



С августа прошлого года ВСП прекратила рассматривать дисциплинарные жалобы на судей из-за отсутствия, как объясняют там, закона о порядке назначения членов органа, который должен помочь его реформировать. Рассмотрение дисциплинарных жалоб и до принятия закона происходило ненадлежащим образом, а потому отсрочка этого процесса до избрания нового ВСП не является критической, объясняют специалисты.



По словам председателя правления фонда DEJURE Михаила Жернакова, в настоящее время в состав ВСП входят по меньшей мере 4 члена, относительно добродетели которых есть сомнения у активистов, а именно Оксана Блажевская, Виктор Грищук, Виталий Салихов и Инна Плахтий. В их отношении Этический совет должен провести проверку.

“К каждому из них у общества есть претензии, интересно будет посмотреть, как их оценит Этический совет. Теперь в ВСП 16 вакансий, которые должны быть заполнены, опять-таки, через Этический совет”, – говорит Жернаков и отмечает, что орган, по расчетам, должно обновиться больше, чем на три четверти.

Еще по одному члену ВСП и председателю Верховного Суда Всеволода Князева проверка не будет проводиться.



Напомним, что ВСП отправляет в отставку вместо увольнения судей, причастных к смертельным ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оправданиях людей, которых обвиняли в сепаратизме. Из-за отправки в отставку вместо увольнения из бюджета таким судьям выплачивают выходное пособие в размере трех месячных зарплат и пожизненное содержание.



По подсчетам активистов, ежегодно из-за этой "схемы" украинцы тратят из бюджета по меньшей мере 30 миллионов гривен.