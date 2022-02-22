Десять членов ВСП добровольно ушли с должностей

Десять членов Высшего совета правосудия (ВСП) досрочно сложили полномочия по собственному желанию, в очередной раз указав, что считают назначение проверки на добродетель несоблюдением норм закона.
Об этом сообщили в ВСП.
Об этом сообщили в ВСП.
Начало оценки действующих членов ВСП, как объясняет председатель Этического совета Лев Кишакевич, не ведет к отстранению от должности и остановке их полномочий, ведь это возможно только после завершения оценки, проведения собеседования и в случае установления несоответствия критериям добродетели и профессиональной этики.
Высший совет правосудия – независимый орган государственной власти и судейского управления, который, согласно законодательству, должен следить за независимостью судебной власти и тем, чтобы она работала на основе ответственности и подотчетности перед обществом. Однако члены ВСП не раз игнорировали информацию о вопиющих нарушениях судей.
С августа прошлого года ВСП прекратила рассматривать дисциплинарные жалобы на судей из-за отсутствия, как объясняют там, закона о порядке назначения членов органа, который должен помочь его реформировать. Рассмотрение дисциплинарных жалоб и до принятия закона происходило ненадлежащим образом, а потому отсрочка этого процесса до избрания нового ВСП не является критической, объясняют специалисты.
По словам председателя правления фонда DEJURE Михаила Жернакова, в настоящее время в состав ВСП входят по меньшей мере 4 члена, относительно добродетели которых есть сомнения у активистов, а именно Оксана Блажевская, Виктор Грищук, Виталий Салихов и Инна Плахтий. В их отношении Этический совет должен провести проверку.
Еще по одному члену ВСП и председателю Верховного Суда Всеволода Князева проверка не будет проводиться.
Напомним, что ВСП отправляет в отставку вместо увольнения судей, причастных к смертельным ДТП в состоянии алкогольного опьянения и оправданиях людей, которых обвиняли в сепаратизме. Из-за отправки в отставку вместо увольнения из бюджета таким судьям выплачивают выходное пособие в размере трех месячных зарплат и пожизненное содержание.
По подсчетам активистов, ежегодно из-за этой "схемы" украинцы тратят из бюджета по меньшей мере 30 миллионов гривен.
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