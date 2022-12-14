"Дешевле, чем блэкаут": Зеленский призвал предоставить электричество, газ и направить миссии на энергоинфраструктуру

Президент Владимир Зеленский призвал оказать Украине аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы, а также направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры и другие необходимые Украине вещи для прохождения зимы на фоне российских атак .
Об этом он сказал во время обращения к лидерам стран на саммите энергетического "Рамштайна" во Франции.
Об этом он сказал во время обращения к лидерам стран на саммите энергетического "Рамштайна" во Франции.
Президент также озвучил несколько пунктов, которые помогут Украине сохранить энергосистему. Украина нуждается в таком оборудовании:
- трансформеры,
- оборудование для восстановления высоковольтных сетей,
- газотурбинные и газопоршневые энергоблоки
Также Зеленский призвал Евросоюз по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорено направить на все атомные станции Украины, направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, задействованные в энергообеспечении Украины, от которых напрямую зависит стабильность всего региона.
Зеленский отметил, что из-за разрушения войсками рф электростанций Украина вынуждена использовать больше газа этой зимой, чем это предполагалось.
Зеленский отметил, что из-за разрушения войсками рф электростанций Украина вынуждена использовать больше газа этой зимой, чем это предполагалось.
Он отметил, что другим практическим результатом конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке 50 миллионов LED-ламп для Украины .
Кроме того, он отметил необходимость создания специального постоянного механизма координации усилий, "который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора".
По его словам, "когда будет гарантирована энергостойкость Украины в весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что россии не помогут никакие удары, никакие блекауты", никакие поиски оружия где-нибудь в Иране или других местах, россии придется думать, как остановить агрессию".
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