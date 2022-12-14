"Дешевле, чем блэкаут": Зеленский призвал предоставить электричество, газ и направить миссии на энергоинфраструктуру

14:39 13 декабря Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский призвал оказать Украине аварийную поддержку со стороны европейской энергосистемы, а также направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры и другие необходимые Украине вещи для прохождения зимы на фоне российских атак .



Об этом он сказал во время обращения к лидерам стран на саммите энергетического "Рамштайна" во Франции.

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона в Украине мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы. То есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину. Объем — до двух гигаватт. Чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов системы передачи электричества. Такая поддержка может стоить около 800 миллионов евро в текущих ценах. Это существенно. Но существенно меньше, чем может стоить нам всем блекаут в Украине", – отметил глава государства.

Президент также озвучил несколько пунктов, которые помогут Украине сохранить энергосистему. Украина нуждается в таком оборудовании:

трансформеры,

оборудование для восстановления высоковольтных сетей,

газотурбинные и газопоршневые энергоблоки

Также Зеленский призвал Евросоюз по аналогии с наблюдательными миссиями МАГАТЭ, которые договорено направить на все атомные станции Украины, направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, задействованные в энергообеспечении Украины, от которых напрямую зависит стабильность всего региона.



Зеленский отметил, что из-за разрушения войсками рф электростанций Украина вынуждена использовать больше газа этой зимой, чем это предполагалось.

"И как следствие — мы нуждаемся в поддержке и закупке около 2 миллиардов кубометров газа. Это также необходимый элемент нашей стабильности, который нуждается в вашем лидерстве", — отметил глава государства.

Он отметил, что другим практическим результатом конференции могла бы стать договоренность о финансировании проекта по закупке 50 миллионов LED-ламп для Украины .



Кроме того, он отметил необходимость создания специального постоянного механизма координации усилий, "который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора".

"Пока мы, к сожалению, еще не имеем такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать 100% российские ракеты и дроны, но мы можем создать такую систему принятия решений, которая сможет на 100% лишить смысла террористическую тактику россии", — считает Зеленский.

По его словам, "когда будет гарантирована энергостойкость Украины в весь этот зимний период, когда будет гарантировано, что не появятся новые волны массовой миграции из нашей страны в ваши страны, будет гарантировано и то, что россии не помогут никакие удары, никакие блекауты", никакие поиски оружия где-нибудь в Иране или других местах, россии придется думать, как остановить агрессию".