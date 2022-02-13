Депутаты ВРУ требуют отмены дипломатических отношений с Беларусью

Украинские депутаты из межфракционного объединения (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" настаивают на прекращении всяческих дипломатических контактов с Беларусью до тех пор, пока во главе страны стоит незаконный самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления, обнародованного нардепом из фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.
Депутаты требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.
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