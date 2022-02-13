Депутаты ВРУ требуют отмены дипломатических отношений с Беларусью

12:01 24 Май Киев, Украина

Украинские депутаты из межфракционного объединения (МФО) Верховной Рады "За демократическую Беларусь" настаивают на прекращении всяческих дипломатических контактов с Беларусью до тех пор, пока во главе страны стоит незаконный самопровозглашенный лидер Александр Лукашенко



Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на текст заявления, обнародованного нардепом из фракции "Европейская солидарность" Алексеем Гончаренко.

"Межфракционное объединение Верховной Рады "За демократическую Беларусь" призывает... на время, пока власть в Беларуси силой удерживает диктатор Александр Лукашенко официально признать белорусский режим представляющим угрозу международной безопасности, прекратить любые дипломатические контакты с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - отмечается в заявлении МФО в связи с задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Депутаты требуют немедленно прекратить импорт электроэнергии из Беларуси, любое авиасообщение с Беларусью или над Беларусью и подготовить новый пакет санкций СНБО в отношении белорусских чиновников, включая Лукашенко. Кроме того, члены межфракционного объединения предлагают на официальном уровне назвать Лукашенко "самопровозглашенным президентом Беларуси" и использовать это определение в официальной документации.