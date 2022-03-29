Депутаты ВРУ одобрили ужесточение санкций за нарушение правил пребывания в Чернобыльской зоне

Депутатским большинством, 269 голосов из 450, в первом чтении был принят законопроект Кабинета министров, в соответствии с которым будут увеличены штрафные санкции в отношении лиц, нарушевших правила пребывания в Чернобыльской зоне.
В частности, народные депутаты проголосовали за основу законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Перед голосованием нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что законопроект требует доработки.
"Да, нужно повышать штрафы. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения, это ненормально", - подчеркнула она.
Закон авторства Кабинета Министров предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.
Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.
Кроме того, перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.
В частности, народные депутаты проголосовали за основу законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению".
Перед голосованием нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что законопроект требует доработки.
"Да, нужно повышать штрафы. Но сажать людей в тюрьму за то, что они находятся в зоне отчуждения, это ненормально", - подчеркнула она.
Закон авторства Кабинета Министров предусматривает, что проникновение в зону отчуждения или зону безусловного отселения без разрешения, или самовольное поселение в них, или уничтожение, повреждение или перенос знаков радиационного загрязнения или ограждения указанных зон будут наказывать штрафами или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.
Размер штрафа составит от 1 тысячи до 2500 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 17 тысяч - 42,5 тысячи гривен.
Кроме того, перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения продуктов растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции, животных, рыбы, растений или любых других объектов хотят наказывать штрафом в размере от 17 тысяч до 42 500 гривен.
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