Депутаты ВРУ не поддержали законопроекты о тарифах на электроэнергию

18:40 13 Апрель Киев, Украина

Нехватка депутатских голосов стала причиной провала двух законопроектов в отношении снижения тарифов на электроэнергию.



Так, проектом постановления №4590 предлагалось вернуть льготный тариф на электроэнергию для населения за первые 100 кВт / час. За него проголосовали только 174 нардепа из 226 необходимых.



Также депутаты не поддержали проект постановления №4609 об обращении к Кабмину об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введении моратория сроком на год на повышение тарифов на энергоносители. За него проголосовали только 153 депутата.



Глава энергетического комитета Рады Андрей Герус заявил, что комитет не поддержал этот проект постановления, заявив, что нет смысла дублировать одни и те же постановления.



Напомним, с 1 января в Украине отменили льготные тарифы на электричество, в том числе и за первые 100 кВт-ч. Минэнерго объяснило повышение цен на электричество тем, что это помогло избежать стремительного роста цен с января. Данные тарифы продлили на апрель.