Депутаты ВРУ намерены собрать внеочередное заседание 13 и 15 апреля

11:51 12 Апрель Киев, Украина

Внеочередное заседание депутатов ВРУ состоится во вторник и четверг, для проведения первого заседание необходимое количество подписей уже собрано.



Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

"Повестка дня обычной пленарной недели понятна - это рассмотрение "земельных" законопроектов. В случае внеочередных заседаний, уже собраны подписи для проведения одного из них во вторник, уже есть более 150 подписей. Повестка дня этого заседания включает 12 вопросов", - рассказала Кравчук.

Парламент, в частности, планирует рассмотреть законопроекты №5014 о внесении изменений в законодательство по завершению 2020/2021 учебного года, обеспечивающих дополнительные социальные и экономические гарантии в связи с распространением Covid-19, №4398 о реструктуризации обязательств по валютным кредитам и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, №4399 о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс, а также №4210 об усовершенствовании процедур оборонного планирования с учетом опыта государств-членов НАТО и государств-членов КС.



Вместе с тем, Кравчук проинформировала, что формируется и повестка дня внеочередного заседания на четверг, 15 апреля, подписи по которой депутаты будут собирать в течение недели.



По ее словам, во время внеочередного заседания в четверг, вероятнее всего, Рада рассмотрит президентский законопроект о наказании в виде лишения свободы за недостоверное декларирование, проект закона о конституционной процедуре, а также законопроекты относительно вопросов образования, в частности, отмены обязательности государственной итоговой аттестации, и пакет проектов, принятия которых "очень ждут валютные заемщики, поскольку 21 апреля заканчивается мораторий на выселение из жилья, и фактически реструктуризация коснётся тех заемщиков, которые живут именно в том жилье, под которое они взяли кредит".



Кроме того, Кравчук сообщила, что фракция "Слуга народа" не будет проводить свое заседание в понедельник, 12 апреля, в связи в карантинными ограничениями в Киеве.