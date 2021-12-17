Депутаты усилили ответственность руководителей энергопредприятий

Кабмин поддержал ужесточение ответственности руководителей энергопредприятий.
Об этом сообщает телеканал «Первый Деловой».
Согласно предложенным изменениям, руководителей энергопредприятий будут штрафовать не только за несоблюдение нормативно-правовых актов. Теперь штрафные санкции будут применяться и за техническо-эксплуатационные нарушения состояния электросетей. Будут наказывать также и за нарушение режимов снабжения энергией в сфере теплоснабжения.
Кроме этого, Минэнергетики предложило штрафовать нарушителей за рецидивы, если они будут совершены в течение года. Документ также предусматривает введение штрафов за невыполнение требований должностных лиц Минэнерго.
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Согласно предложенным изменениям, руководителей энергопредприятий будут штрафовать не только за несоблюдение нормативно-правовых актов. Теперь штрафные санкции будут применяться и за техническо-эксплуатационные нарушения состояния электросетей. Будут наказывать также и за нарушение режимов снабжения энергией в сфере теплоснабжения.
Кроме этого, Минэнергетики предложило штрафовать нарушителей за рецидивы, если они будут совершены в течение года. Документ также предусматривает введение штрафов за невыполнение требований должностных лиц Минэнерго.
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