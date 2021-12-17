Депутаты усилили ответственность руководителей энергопредприятий

21:27 25 Ноябрь Киев, Украина

Кабмин поддержал ужесточение ответственности руководителей энергопредприятий.

Об этом сообщает телеканал «Первый Деловой».



Согласно предложенным изменениям, руководителей энергопредприятий будут штрафовать не только за несоблюдение нормативно-правовых актов. Теперь штрафные санкции будут применяться и за техническо-эксплуатационные нарушения состояния электросетей. Будут наказывать также и за нарушение режимов снабжения энергией в сфере теплоснабжения.



Кроме этого, Минэнергетики предложило штрафовать нарушителей за рецидивы, если они будут совершены в течение года. Документ также предусматривает введение штрафов за невыполнение требований должностных лиц Минэнерго.





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