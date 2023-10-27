Депутаты Украины и Молдовы могли бы присоединиться к Европарламенту как "наблюдатели" - Мецола

Украинские и молдавские законодатели могли бы присоединиться к ассамблее как "наблюдатели", пока обе страны ожидают официального вступления в Европейский союз.
Об этом сказала президент Европейского парламента Роберта Мецолла, пишет Politico.
Президент ЕП считает, что странам, которые собираются присоединиться к ЕС, можно предложить множество преимуществ, начиная от льгот на едином рынке и заканчивая вовлечением в молодежную программу Erasmus.
Издание отмечает, что в прошлом году ЕС признал Украину и Молдову официальными странами-кандидатами, вскоре после того, как россия вторглась в Украину. С тех пор Мецола потребовала начала официальных переговоров о вступлении в этом году.
Лидеры ЕС должны принять решение об официальном открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы на декабрьском саммите после того, как они проанализируют долгожданный отчет Европейской комиссии, содержащий обновленную информацию о всех странах, которые все еще ждут времени.
Лидеры ЕС должны принять решение об официальном открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы на декабрьском саммите после того, как они проанализируют долгожданный отчет Европейской комиссии, содержащий обновленную информацию о всех странах, которые все еще ждут времени.
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