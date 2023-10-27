Депутаты Украины и Молдовы могли бы присоединиться к Европарламенту как "наблюдатели" - Мецола

15:33 25 октября Киев, Украина

Украинские и молдавские законодатели могли бы присоединиться к ассамблее как "наблюдатели" , пока обе страны ожидают официального вступления в Европейский союз.

Об этом сказала президент Европейского парламента Роберта Мецолла, пишет Politico.

"Политически, если страна смотрит на Европу, тогда Европа должна широко открыть свои двери", - сказала она.

Президент ЕП считает, что странам, которые собираются присоединиться к ЕС, можно предложить множество преимуществ, начиная от льгот на едином рынке и заканчивая вовлечением в молодежную программу Erasmus.

"Мы можем даже пойти дальше, имея членов-наблюдателей в этом парламенте - это вещи, которые важны для населения. Это зависит от того, что произойдет в декабре. Расширение всегда было сильнейшим геополитическим инструментом Евросоюза", - сказала она.

Издание отмечает, что в прошлом году ЕС признал Украину и Молдову официальными странами-кандидатами, вскоре после того, как россия вторглась в Украину. С тех пор Мецола потребовала начала официальных переговоров о вступлении в этом году.



Лидеры ЕС должны принять решение об официальном открытии переговоров о вступлении Украины и Молдовы на декабрьском саммите после того, как они проанализируют долгожданный отчет Европейской комиссии, содержащий обновленную информацию о всех странах, которые все еще ждут времени.