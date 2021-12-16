Депутаты Рады требуют отставки Максима Степанова

16:41 02 Апрель Киев, Украина

90 депутатов ВРУ намерены созвать внеочередную сессию для того, чтобы поднять вопрос о снятии с должности министра здравоохранения ныне действующего Максима Степанова.



Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

"Под постановлением о созыве внеочередной сессии по увольнению Степанова собрано 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Кроме других, 33 подписи пренадлежат депутатам из фракции "Слуга народа", включая председателя парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого", - отметил Гурин.

"Надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром", - добавил нардеп.



По его данным свои подписи в поддержку данного вопроса поставила фракция "Голос" в полном составе, 33 нардепа от "Слуги народа", 20 от "Европейской солидарности".