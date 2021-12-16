Депутаты Рады требуют отставки Максима Степанова

90 депутатов ВРУ намерены созвать внеочередную сессию для того, чтобы поднять вопрос о снятии с должности министра здравоохранения ныне действующего Максима Степанова.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.
"Надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому что станет бывшим министром", - добавил нардеп.
По его данным свои подписи в поддержку данного вопроса поставила фракция "Голос" в полном составе, 33 нардепа от "Слуги народа", 20 от "Европейской солидарности".
По его данным свои подписи в поддержку данного вопроса поставила фракция "Голос" в полном составе, 33 нардепа от "Слуги народа", 20 от "Европейской солидарности".
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