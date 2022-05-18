Депутаты предложили создать в структуре ВСУ отдельный род войск

Группа народных депутатов предлогают создать отдельное подразделение ВСУ - ракетные войска и артиллерия.
Соответствующий законопроект №7379 зарегистрирован в Верховной Раде во вторник, 17 мая.
Авторы документа отмечают, что он был разработан в инициативном порядке и обусловлен широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Авторы документа отмечают, что он был разработан в инициативном порядке и обусловлен широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Закон «О Вооруженных силах Украины» определяет структуру ВСУ. Однако среди ее составляющих отсутствует такой отдельный род войск как ракетные войска и артиллерия, что негативно влияет на ход и результаты выполнения поставленных перед украинской армией задач по защите суверенитета и территориальной целостности государства. Поэтому законопроект предлагает внести соответствующие дополнения в статью 3 действующего закона.
Инициаторами проекта закона выступили преимущественно члены фракции «Слуга народа», в частности, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин, Александр Качура, Галина Третьякова и Александр Завитневич. Кроме того, в авторском коллективе указан народный депутат от «Батькивщины» Михаил Цимбалюк.
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