Депутаты предлагают запретить российскую музыку в публичных местах

15:09 31 мая Киев, Украина

Депутаты предлагают запретить российскую музыку в публичных местах.

 
Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Санченко.

По его словам, законопроект имеет две цели.
 

"Он полностью и бессрочно ограничит присутствие творчества российских артистов в украинском пространстве, в том числе запретит публичное исполнение российских песен, а также на радио и ТВ", – отметил нардеп.


Также законопроект предлагает увеличить квоты для украинского контента. Это, по словам Санченко, позволит укрепить позиции национального музыкального продукта.

В то же время российских певцов, осуждающих агрессию против Украины, этот запрет минует.
Для этого в Совете национальной безопасности и обороны будет создан и обновлен специальный Перечень музыкальных исполнителей. Чтобы попасть в него, россиянам нужно будет подать заявление о включении в этот список через Службу безопасности Украины.

Дополнительно в тексте законопроекта есть еще 2 предложения:
  • увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;
  • увеличить до 75% суточного объема ведения передач на государственном языке.