15:09 31 мая Киев, Украина

Депутаты предлагают запретить российскую музыку в публичных местах.

Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Санченко.



По его словам, законопроект имеет две цели.



"Он полностью и бессрочно ограничит присутствие творчества российских артистов в украинском пространстве, в том числе запретит публичное исполнение российских песен, а также на радио и ТВ", – отметил нардеп.





Также законопроект предлагает увеличить квоты для украинского контента. Это, по словам Санченко, позволит укрепить позиции национального музыкального продукта.



В то же время российских певцов, осуждающих агрессию против Украины, этот запрет минует.

Для этого в Совете национальной безопасности и обороны будет создан и обновлен специальный Перечень музыкальных исполнителей. Чтобы попасть в него, россиянам нужно будет подать заявление о включении в этот список через Службу безопасности Украины.



Дополнительно в тексте законопроекта есть еще 2 предложения:

увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;