Депутаты предлагают запретить российскую музыку в публичных местах.
Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Александр Санченко.
По его словам, законопроект имеет две цели.
По его словам, законопроект имеет две цели.
Также законопроект предлагает увеличить квоты для украинского контента. Это, по словам Санченко, позволит укрепить позиции национального музыкального продукта.
В то же время российских певцов, осуждающих агрессию против Украины, этот запрет минует.
Для этого в Совете национальной безопасности и обороны будет создан и обновлен специальный Перечень музыкальных исполнителей. Чтобы попасть в него, россиянам нужно будет подать заявление о включении в этот список через Службу безопасности Украины.
Дополнительно в тексте законопроекта есть еще 2 предложения:
- увеличить до 40% долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;
- увеличить до 75% суточного объема ведения передач на государственном языке.
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