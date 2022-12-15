Депутаты польского сейма признали российскую федерацию спонсором терроризма

“Зверская и незаконная агрессия российской федерации против Украины продолжается. российские военные совершают нападения по всей захваченной территории, в результате которых погибли тысячи человек, в том числе много детей. российская федерация и подчиненные ей структуры и вооруженные формирования осуществляют акты террора против гражданской инфраструктуры, казни без суда и следствия и похищения людей, сексуальное насилие и пытки, изъятие детей из семей с целью их русификации, массовые депортации населения, принудительный призыв граждан Украины в российские вооруженные силы и мародерства. россия неоднократно нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными”, – говорится в документе.