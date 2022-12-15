Депутаты польского сейма признали российскую федерацию спонсором терроризма

Сейм Польши признал россию государством, поддерживающим терроризм. Депутаты сейма также отметили, что рф несет ответственность за сбитие самолета малайзийских авиалиний (рейс MH17) и за "катастрофу самолета ВВС Польши" (рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года.
Соответствующее решение Сейм принял на заседании 14 декабря.
В документе отмечается, что рф "систематически нарушает права человека, международное право и Устав Организации Объединенных Наций, а также ряд других обязательств, нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, совершает военные преступления и геноцид".
Как написали в резолюции, россия несет прямую ответственность за аварию рейса MH17 в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за аварию рейса 101 в Смоленске в 2010 году, в результате которого на борту погибли 96 человек: Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные должностные лица Польши и НАТО, а также члены польского парламента.
Соответствующее решение Сейм принял на заседании 14 декабря.
В документе отмечается, что рф "систематически нарушает права человека, международное право и Устав Организации Объединенных Наций, а также ряд других обязательств, нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, совершает военные преступления и геноцид".
Как написали в резолюции, россия несет прямую ответственность за аварию рейса MH17 в июле 2014 года, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа, а также за аварию рейса 101 в Смоленске в 2010 году, в результате которого на борту погибли 96 человек: Качиньский, представители правительства Польши, высокопоставленные должностные лица Польши и НАТО, а также члены польского парламента.
Сейм также заявил, что рф совершила акт международного пиратства, "вооружено заблокировав украинские порты и парализовав морское сообщение на путях, ведущих к ним".
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