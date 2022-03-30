Депутаты отменили режим свободной экономической зоны "Крым"

19:07 01 июля Киев, Украина

Рада поддержала проект закона No5502-д, отменяющий режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того законопроект устанавливает особенности экономических отношений с учетом ограничений, вызванных оккупацией.



"За" проголосовали 328 народных депутата.



Закон признает утратившим силу Закон Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины", и вносит изменения и дополнения в законы Украины "Об обеспечении прав и свобод и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", "О нотариате", "О бесплатной правовой помощи", "О государственных лотереях в Украине".



Таким образом, Закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией.



Кроме того, Закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда с нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.



Закон вступает в силу через 3 месяца со дня, следующего за днем его опубликования.



Кроме того, Рада приняла в целом законопроект №5501-д, который вносит необходимые изменения в Налоговый кодекс в рамках отмены этой свободной экономической зоны.