Депутаты от СН хотят ввести штрафы за "пропаганду гомосексуализма"

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается установить штрафы за «пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма». В частности, законопроект предусматривает наложение штрафов от 17 тыс. грн.
Авторами законопроекта №6327 являются депутаты от «Слуги народа» Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко, а также Виктор Мялык от группы «За будущее». По мнению авторов законопроекта, разговоры об однополых браках, гормональной терапии и ЛГБТ-символике несут угрозу нацбезопасности Украины.
Председатель правления Центра по правам человека Zmina Татьяна Печончик в ответ на депутатские инициативы предложила наказывать нардепов за нарушение прав человека.
«…группа депутатов зарегистрировала проект закона, в котором дается определение понятиям «гомосексуализм» и «трансгендеризм» (№6325) и законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно недопущения расходования бюджетных средств на «пропаганду» этих явлений (№6326). В принципе, с этими все понятно. Один из компании – Георгий Мазурашу – уже не в первый раз вносит подобные... ммм... инициативы. Я со своей стороны предлагаю алаверды: установить ответственность для нардепов за пропаганду отклонений от закрепленного в Конституции Украины курса на ЕС. И наказывать обязательным чтением Конвенции по правам человека, решениям ЕСПЧ, Конституции», – написала Печончик в Facebook.
Авторами законопроекта №6327 являются депутаты от «Слуги народа» Георгий Мазурашу, Анатолий Драбовский, Сергей Кузьминых, Артем Культенко, а также Виктор Мялык от группы «За будущее». По мнению авторов законопроекта, разговоры об однополых браках, гормональной терапии и ЛГБТ-символике несут угрозу нацбезопасности Украины.
Председатель правления Центра по правам человека Zmina Татьяна Печончик в ответ на депутатские инициативы предложила наказывать нардепов за нарушение прав человека.
«…группа депутатов зарегистрировала проект закона, в котором дается определение понятиям «гомосексуализм» и «трансгендеризм» (№6325) и законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно недопущения расходования бюджетных средств на «пропаганду» этих явлений (№6326). В принципе, с этими все понятно. Один из компании – Георгий Мазурашу – уже не в первый раз вносит подобные... ммм... инициативы. Я со своей стороны предлагаю алаверды: установить ответственность для нардепов за пропаганду отклонений от закрепленного в Конституции Украины курса на ЕС. И наказывать обязательным чтением Конвенции по правам человека, решениям ЕСПЧ, Конституции», – написала Печончик в Facebook.
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