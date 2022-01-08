Депутаты одобрили внедрение в Украине электронного правосудия

18:41 27 Апрель Киев, Украина

На сегодняшнем внеочередном заседании ВРУ был принят законопроект №3985 о поэтапном запуске Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС). Внедрение электронного правосудия поддержал 261 народный депутат.



ЕСИТС - это организационно-техническая система, обеспечивающая функционирование электронного судопроизводства в Украине.



Отдельные подсистемы (модули) ЕСИТС начинают функционировать через 30 дней со дня опубликования Высшим советом правосудия в газете Голос Украины и на веб-портале судебной власти объявления о создании и обеспечении функционирования соответствующей подсистемы (модуля).



"Суд проводит рассмотрение дела по материалам судебного дела в бумажной или электронной форме в порядке, определенном положением о ЕСИТС и/или положениями, определяющими порядок функционирования ее отдельных подсистем (модулей)", - гласит закон.



Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине появится "суд в смартфоне". Данный законопроект поддержали 272 нардепа.



В законе прописано создание информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Она обеспечит создание, сбор, хранение, поиск, обработку и передачу материалов и информации в уголовных процессах.



Ей смогут пользоваться следователи, дознаватели, прокуроры, следственные судьи, суд, защитники и другие участники уголовного производства для реализации своих полномочий, прав и интересов.



Подписанные и согласованные посредством электронной подписи документы в системе и их копии в электронной и бумажной форме будут признаваться оригиналами.



Несанкционированное вмешательство в работу "суда в смартфоне" будет наказуемым.