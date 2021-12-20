Депутаты объявили о старте работы социальной платформы «Люди»

11:54 17 Декабрь Киев, Украина

В парламенте объявили о запуске платформы «Люди».



«На смену непониманию и иногда противостоянию общественного сектора и законодательной власти должны прийти конструктивный диалог и сотрудничество», – прокомментировал запуск платформы «Люди», народный депутат Тарас Тарасенко от Слуги народа, Председатель Межфракционного депутатского объединения «Люди».



О новом формате взаимоотношений общин и власти парламентарий сообщил на брифинге в Верховной Раде.



«За законодательное направление будет отвечать межфракционное депутатское объединение «Люди» (а это 21 народный депутат из разных фракций). Для надлежащей экспертной поддержки заключены меморандумы о сотрудничестве с адвокатами, судебными экспертами, арбитражными управляющими – то есть почти со всеми профильными юридическими общественными организациями. Уже начато подписание соглашений о партнерстве с общественными советами, имеющих непосредственный контакт с населением и бизнесом. Только в сотрудничестве и взаимной поддержке мы сможем не только сформулировать, но и реализовать на практике простые правила для людей», – отметил народный депутат.



По словам народного депутата, треугольник сообщества будет следующий: «Сначала община будет аккумулировать запросы граждан на местах и вместе с профильными организациями будет отыскивать вектор и субъектов изменений (парламент, Кабмин, КГГА). Далее эксперты и юристы будут помогать сформулировать преобразования в виде конкретных проектов законов. Межфракционное депутатское объединение «Люди» обязуется зарегистрировать соответствующие законопроекты и обеспечить их вынесение в сессионный зал».



Фактически, как отмечают все участники Платформы «Люди», речь идет о первом неполитическом, но максимально практическом механизме взаимодействия власти и общины.



Напомним, что ранее в СМИ были опубликованы сообщения о подписании меморандумов о сотрудничестве между МГО «Люди» и Национальной ассоциацией арбитражных управляющих Украины, Союзом экспертов Украины, Ассоциацией частных исполнителей Украины, Национальной ассоциацией патентных поверенных Украины и т.д. Кроме того, накануне в ИА "Укринформ" от имени МГО "Люди" был подписан меморандум о сотрудничестве со всеми руководителями общественных советов при РГА Киева и с Общественным Советом при КГГА.